Wenn hohe Politiker plötzlich krank werden

„Jeder Politiker muss selbst wissen, wie er damit umgeht“, sagt Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): Als er in der Spitzenpolitik war, nahm er krankheitsbedingt zweimal eine Auszeit. Jetzt zieht sich in Oberösterreich eine hohe ÖVP-Politikerin für mehrere Wochen zurück – und ist dabei keine Ausnahme. Interessant: Für kranke Politiker gibt es keine speziellen Regelungen.
Die Meldung schlug im politischen Oberösterreich unvorhergesehen ein: Die Ofteringer Bürgermeisterin und Klubobfrau der ÖVP im Landtag, Margit Angerlehner, fällt mehrere Wochen lang aus. Aus ihrer Partei hieß es, dass sie sich einer akuten Operation unterziehen habe müssen und sich auf Anraten ihrer Ärzte eine Auszeit nimmt.
