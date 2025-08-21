Wenn hohe Politiker plötzlich krank werden

„Jeder Politiker muss selbst wissen, wie er damit umgeht“, sagt Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): Als er in der Spitzenpolitik war, nahm er krankheitsbedingt zweimal eine Auszeit. Jetzt zieht sich in Oberösterreich eine hohe ÖVP-Politikerin für mehrere Wochen zurück – und ist dabei keine Ausnahme. Interessant: Für kranke Politiker gibt es keine speziellen Regelungen.