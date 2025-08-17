„Ein Smart Home ist mittlerweile unverzichtbar“

Experte zeigt in Videos, wie alles funktioniert

Einer der gefragtesten Smart-Home-Experten in Österreich ist der Innviertler Richard Högl. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Oberösterreich war er bei Loxone in der Anfangszeit mit dabei, baute als Geschäftsführer und Vertriebler den Markt in der Schweiz entscheidend mit auf. Nun ist Högl mit seiner SmigX GmbH selbstständig und hilft Profis wie Laien bei der Realisierung ihrer Smart-Home-Träume. Kostenlos und mit viel profundem Wissen hat der Vater einer Tochter einen YouTube-Kanal am Laufen, wo er seinen mehr als 3000 „Followern“ alles von der Pike auf erklärt – egal, ob es um die intelligente Steuerung einer PV-Anlage oder um die Einbindung einer Heizanlage geht.