„Schrecklicher Unfall“ von Ski-Star: Fan schuld?

Nächster Rückschlag für Eileen Gu: Die Freestyle-Queen hat sich bei einem – laut eigenen Angaben – „schrecklichen Unfall“ im Training in Neuseeland verletzt. War ein Fan etwa schuld?
„Leider hat sich ein sehr schrecklicher Unfall aufgrund eines menschlichen Fehlers ereignet“, schreibt Gu auf der chinesischen Plattform „Weibo“. Der Vorfall ereignete sich im Cardrona Alpine Resort. Die in den USA geborene Freestyle-Skierin, die seit Juni 2019 für China startet, wurde ins Krankenhaus von Christchurch geflogen. Zum Ausmaß ihrer Verletzung machte sie keine Angaben.
„Ich hoffe, ich kann schnell auf den Schnee zurückkehren, aber ich warte immer noch auf die Bestätigung des Experten-Teams“, schildert der 21-Jährige, die erst Anfang des Jahres einen Verletzungsrückschlag erlitten hatte.
„Es ist extrem gefährlich“
Brisant: Ein Fan könnte den Unfall ausgelöst haben. „Ich muss mich während des Trainings voll konzentrieren, besonders wenn ich mich auf den Start vorbereite – es ist extrem gefährlich, unterbrochen zu werden“, so die Doppel-Olympiasiegerin von Peking. Ihre Forderung: „Bitte macht deshalb während meines Trainings keine Aufnahmen und keine Fotos.“ Weitere Angaben machte sie jedoch nicht.
Neben ihrer sportlichen Karriere hat sich Gu auch als Influencerin und Model einen Namen gemacht. Sie gehört zu den bestverdienenden Sportlerinnen der Welt.
Kommentare
