„Schrecklicher Unfall“ von Ski-Star: Fan schuld?

„Es ist extrem gefährlich“

Brisant: Ein Fan könnte den Unfall ausgelöst haben. „Ich muss mich während des Trainings voll konzentrieren, besonders wenn ich mich auf den Start vorbereite – es ist extrem gefährlich, unterbrochen zu werden“, so die Doppel-Olympiasiegerin von Peking. Ihre Forderung: „Bitte macht deshalb während meines Trainings keine Aufnahmen und keine Fotos.“ Weitere Angaben machte sie jedoch nicht.