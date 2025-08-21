Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wiener SPÖ-Stadtrat

Hacker: „Wir haben immer zu viele Flüchtlinge“

Wien
21.08.2025 06:00
„Krone“-Wien-Chef Michael Pommer im aufschlussreichen Gespräch mit SPÖ-Stadtrat Peter Hacker.
„Krone“-Wien-Chef Michael Pommer im aufschlussreichen Gespräch mit SPÖ-Stadtrat Peter Hacker.(Bild: Imre Antal)

Ganz Österreich muss sparen. Auch Wiens Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Ein Interview von Michael Pommer über Sozialhilfe, Syrer und Spitäler. Klar ist nun auch: Alle geplanten Klinik-Modernisierungen sind „in dieser Form sicher nicht durchführbar“.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Stadtrat, ich werde zu Beginn persönlich: Meine Mutter hat 38 Jahre lang gearbeitet, zwei Kinder großgezogen, war nach einer schweren Krankheit vor 25 Jahren vier Jahre in Berufsunfähigkeitspension. Sie hat sich danach wieder in die Erwerbstätigkeit zurückgekämpft, und zu Beginn des Ruhestandes sogar noch drei Jahre geringfügig gearbeitet. Mit der neuen Regelung wird sie insgesamt 154,42 Euro weniger Pension erhalten als im Jahr davor, sie muss zusätzlich 25 Euro für die E-Card zahlen und brennt sich dank der schlechten Wirtschaftslage in Österreich und der hohen Inflation weit über dem EU-Schnitt so richtig aus. Ihre Partei hat in Wien das Sagen und ist Teil der Bundesregierung. Wieso sollte meine Mutter SPÖ wählen?
Peter Hacker: Ganz klar, weil wir für Gerechtigkeit in diesem Land sorgen. Aber wir haben nicht die absolute Mehrheit, sondern sind regierungsbeteiligt. Und das ist schon in der DNA der Sozialdemokratie, dass wir uns um die kümmern, die genau solche Lebensgeschichten haben und selbstverständlich eine Existenzbasis brauchen, die ein bisschen mehr sein muss als das Mindeste.

Die Sozialdemokratie hat aber auch das Wort „Sozial“ im Parteinamen. Finden Sie das Ausnehmen der Pensionisten sozial?
Wir nehmen die Pensionisten nicht aus, sondern wir haben ein klares System. Aber wir haben ein Problem mit der Teuerung. Und das hat diese Regierung nicht zu verantworten, es ist die Politik der letzten Jahre. Wir sind nicht zufälligerweise das Land mit der höchsten Rezession in ganz Europa. Die damalige Bundesregierung hat nicht in die Preise eingegriffen. Mit allen Konsequenzen, die damals schon klar waren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Wien 11. Simmering
20° / 21°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
20° / 21°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
19° / 21°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
17° / 21°
Symbol starker Regen
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Wiener SPÖ-Stadtrat
Hacker: „Wir haben immer zu viele Flüchtlinge“
Conference League
Györi ETO gegen Rapid ab 19 Uhr LIVE
„Wokes Schaulaufen“
Diese Politiker kritisieren den ESC in Österreich
Fall hat großen Haken
Darum wackelt die Fußfessel für Grasser ab Herbst
Frankreich ruft
Offiziell! Sangaré beschert Rapid Millionen-Regen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine