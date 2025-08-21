Hoeneß, Wanner, Transfers: Rundumschlag von Eberl

Über die Hintergründe des Blitz-Transfers ließ Eberl schließlich eine Kleinigkeit durchblicken und teilte dabei gegen Wanner aus: „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu“, so der 51-Jährige in Richtung Wanner. Und weiter: „Es kommt bei uns auf die Spieler an, die besser werden wollen, die sich Herausforderungen stellen wollen.“