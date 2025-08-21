Warum wir zu „hässlichem“ Paprika Ja sagen sollten

Obwohl Gemüsebauern bei der Paprika-Ernte Mengeneinbußen erwarten, haben Exemplare, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, keine Chance am Markt – selbst dann, wenn die Qualität passt. Etliche landen sogar im Müll. Können und wollen wir uns diese Verschwendung wirklich noch leisten?