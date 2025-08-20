China, Russland, USA: Rennen um das erste Mond-AKW

Moskau und Peking haben bereits eine Nuklear-Partnerschaft für die Raumfahrt geschlossen, die USA stehen also unter Zugzwang. In einem durchgesickerten Dokument, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt und vom US-Verkehrsminister Sean Duffy, der interimistischer NASA-Chef ist, unterzeichnet wurde, heißt es dazu: „Seit März 2024 haben China und Russland bei mindestens drei Gelegenheiten gemeinsame Anstrengungen angekündigt, bis Mitte der 2030er-Jahre einen Reaktor auf dem Mond zu platzieren.“ Es gehe um die Hegemonie auf dem Erdtrabanten.