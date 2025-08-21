Millionengeschäft mit Drogen: 40 Festnahmen

Empfindlicher Schlag gegen die kriminelle Drogenszene in Tirol: Die Polizei konnte im Zuge akribischer Ermittlungen in den vergangenen Monaten insgesamt drei Drogenringe zerschlagen. Es gab nicht weniger als 40 Festnahmen, 74 Personen wurden angezeigt. Verbotene Waffen, Bargeld und Suchtgift mit Millionenwert konnten die Ermittler beschlagnahmen.
Drei Drogenringen waren die Ermittler der Tiroler Polizei in den vergangenen Monaten auf der Spur. Einer konnte im Großraum Kufstein, ein weiterer im Bezirk Schwaz und ein dritter in Innsbruck gesprengt werden. Alles in allem wurden 40 Verdächtige festgenommen, zehn davon sitzen nach wie vor in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft. Darüber hinaus hagelte es noch 74 Anzeigen – betroffen sind hier hauptsächlich Abnehmer.
