Lehrer rüffeln Wiederkehr: „Sehr unkluge Aktion“

Scharfe Kritik der Lehrergewerkschaft

Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) reagierte verärgert. Eine Verpflichtung von Lehrkräften sei eine „sehr unkluge Aktion“ und politischer Aktionismus. Er bezweifelt die Umsetzbarkeit der Pflicht-Sommerschule: Viele Schüler seien in den Ferien nicht anwesend oder würden trotz Anmeldung nicht erscheinen. Kimberger argumentierte auch, es sei quasi unmöglich, in zwei Wochen ausreichend Deutsch lernen. „Viel sinnvoller wäre es, endlich die Schulen in die Lage zu versetzen, während des Schuljahrs mehr Sprachförderung anzubieten“, forderte er einmal mehr deutlich mehr Personal und Ressourcen für diesen Bereich.