Für welche Mieter ist eine Klage jetzt sinnvoll?

Nach der Überprüfung der Gültigkeit mehrerer Klauseln in Mietverträgen durch den Obersten Gerichtshof (OGH) herrscht in der Immobilienbranche helle Aufregung. Denn der Gerichtshof hob mehrere Klauseln als ungültig auf, die in der Praxis üblich und möglicherweise in hunderttausenden Mietvertragen so geregelt sind.