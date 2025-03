Kunst bei Tag – und nachts flott im Circus Maximus

„Ich war gespannt, welches Titelbild jemand, der auf dem Hochweißsteinhaus aufgewachsen ist, für ein Buch über Rom wählt... Und es wurde die höchste Spitze der Stadt, die Kuppel des Petersdomes“, so Bischof Josef Marketz bei der Präsentation von Engelbert Guggenbergers Rom-Buch, das der Bischof bei künftigen Reisen in den Vatikan mitnehmen will.