Traditionell ist der Erste Mai politisch rot. Während sich in Wien Tausende am Rathausplatz treffen, versucht die FPÖ in Linz, den Sozialdemokraten neben der Wählergunst auch das Image als Arbeiterpartei streitig zu machen. Unsere Frage des Tages vom 1. Mai lautet: „Mai-Aufmarsch: Ist die SPÖ noch die Partei der Arbeiter?“