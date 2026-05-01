Schnipp, schnapp: Aus Christbaum wurde Maibaum

„Botanische Sensation“

„Die Freude bei den Bewohnern ist riesig“, weiß Bürgermeister Wolfgang Sodl, der die Geschichte hinter der „botanischen Sensation“ erzählt: Gesponsert wurde der Baum, der im Dezember „für strahlende Augen im PKZ sorgte“, von Familie Aspan. Der Baum habe sich so vital gehalten, als käme er gerade frisch aus dem Wald. „Dies nahmen die Gemeinde Olbendorf, das Animationsteam rund um Waltraud Kraller sowie die PKZ-Mitarbeiter zum Anlass, den Baum kurzerhand umzudekorieren.“