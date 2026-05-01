Schnipp, schnapp: Aus Christbaum wurde Maibaum

Es geht ja das Gerücht, dass die Schoko-Nikoläuse nach Weihnachten in ein neues Gewand gesteckt und als Osterhasen verkauft werden. Ein ähnlicher Verwandlungskünstler wurde nun in Olbendorf gesichtet.
Man rückte dem Weihnachtsbaum vor dem ASB Pflegekompetenzzentrum (PKZ) mit einer Säge zu Leibe, entfernte die unteren Astreihen und funktionierte die dereinst ungeschmückte Fichte zum fesch aufgeputzten Maibaum um.
„Botanische Sensation“
„Die Freude bei den Bewohnern ist riesig“, weiß Bürgermeister Wolfgang Sodl, der die Geschichte hinter der „botanischen Sensation“ erzählt: Gesponsert wurde der Baum, der im Dezember „für strahlende Augen im PKZ sorgte“, von Familie Aspan. Der Baum habe sich so vital gehalten, als käme er gerade frisch aus dem Wald. „Dies nahmen die Gemeinde Olbendorf, das Animationsteam rund um Waltraud Kraller sowie die PKZ-Mitarbeiter zum Anlass, den Baum kurzerhand umzudekorieren.“
Wird aus Maibaum ein Christbaum?
Mit einem nahezu unlösbaren Problem dürfte sich noch niemand beschäftigt haben: Wie macht man im Winter aus dem Maibaum wieder einen Christbaum?
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