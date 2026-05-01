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Doppelmayr realisierte Stadtseilbahn in Mexiko

Vorarlberg
01.05.2026 15:46
Die neue Bahn in Mexiko.
Die neue Bahn in Mexiko.(Bild: Doppelmayr)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Sie ist acht Kilometer lang und verfügt über sechs Stationen – die neue Seilbahn des Vorarlberger Unternehmens Doppelmayr in Mexiko. Gekostet hat das Infrastruktur-Projekt rund 157 Millionen Euro.  

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Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr hat im mexikanischen Bundesstaat Michoacán seine neueste Stadtseilbahn in Betrieb genommen. In der Großstadt Uruapan (357.000 Einwohner) verbindet der „Teleférico Uruapan“ auf acht Kilometer Länge sechs Stationen. Mit einer Fahrzeit von 27 Minuten werde die im Busverkehr übliche Reisezeit halbiert, informierte das Unternehmen. Die Investitionssumme – zur Gänze vom Staat finanziert – belief sich auf umgerechnet rund 157 Millionen Euro.

Über den Dächern schweben – mit der neuen Doppelmayr-Bahn.
Über den Dächern schweben – mit der neuen Doppelmayr-Bahn.(Bild: Doppelmayr)

Die sechs Stationen des „Teleférico Uruapan“ verbinden die wichtigsten Wirtschafts-, Gesundheits- und Dienstleistungszentren der Stadt, darunter das Stadtzentrum, das Krankenhaus und der Flughafen. Die Seilbahn ist mit 91 Kabinen ausgestattet und erreicht eine Förderleistung von bis zu 1.500 Personen pro Stunde und Richtung bzw. 54.000 Fahrgäste pro Tag. Um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, werde der Fahrpreis – umgerechnet 0,54 Euro – niedrig gehalten, hieß es.

Unüberwindbares wird möglich
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den ‘Teleférico Uruapan‘ realisieren durften. Es ist ein Projekt, das Menschen näher zusammenbringt, Distanzen verkürzt, die zuvor unüberwindbar schienen, und den Alltag Tausender Familien nachhaltig positiv verändert“, sagte Konstantinos Panagiotou, CEO von Doppelmayr Mexiko. Über die Infrastruktur hinaus stehe diese Seilbahn für neue Chancen, Zeitersparnis und eine höhere Lebensqualität für die tägliche Nutzung.

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