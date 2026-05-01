Doppelmayr realisierte Stadtseilbahn in Mexiko

Die sechs Stationen des „Teleférico Uruapan“ verbinden die wichtigsten Wirtschafts-, Gesundheits- und Dienstleistungszentren der Stadt, darunter das Stadtzentrum, das Krankenhaus und der Flughafen. Die Seilbahn ist mit 91 Kabinen ausgestattet und erreicht eine Förderleistung von bis zu 1.500 Personen pro Stunde und Richtung bzw. 54.000 Fahrgäste pro Tag. Um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, werde der Fahrpreis – umgerechnet 0,54 Euro – niedrig gehalten, hieß es.