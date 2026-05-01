Grabher scheitert in Wiesbaden im Viertelfinale

Julia Grabher kommt heuer einfach nicht so gut in Fahrt wie im Frühjahr 2025. Damals hatte die 29-Jährige 21 Spiele auf der ITF-Tour in Folge gewinnen könnte, drei Titel in Serie geholt und musste sich beim ITF W100-Turnierim deutschen Wiesbaden schließlich erst im Finale der Ungarin Anna Bodnar geschlagen geben. So weit wird es die Dornbirnerin in der hessischen Landeshauptstadt aber gar nicht schaffen – das ist seit gestern endgültig fix.