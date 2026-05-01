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Offenes Geständnis

Er verdiente über 20 Mio. – jetzt ist er pleite!

Fußball International
01.05.2026 16:13
Ex-Arsenal-Star Emmanuel Eboué (re.) spricht offen über sein Leben.
Ex-Arsenal-Star Emmanuel Eboué (re.) spricht offen über sein Leben.(Bild: AFP/Adrian Dennis)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Offenes Geständnis eines Ex-Stars! Ein früherer Arsenal-Profi spricht offen über seinen finanziellen Absturz, obwohl er während seiner Karriere ein Millionen-Gehalt hatte.

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Emmanuel Eboué, ehemaliger Verteidiger beim FC Arsenal, hat im Podcast „The 5th House“ offen über seine Situation gesprochen: „Ich habe alles verloren in meinem Leben in England. (...) Ich hatte drei Häuser und viele Autos. Ich habe alles verloren, auch mein Geld.“

Laut der „Daily Mail“ hat der Ivorer in seiner Karriere rund 20 Millionen Pfund (etwa 23 Millionen Euro) verdient, von denen heute kaum noch etwas übrig ist.

Tiefe Krise
Der finanzielle Absturz belastete den 42-Jährigen auch mental schwer. „Ich war sehr niedergeschlagen. Die Presse wusste, wo ich wohne, deshalb war sie jeden Tag da. Ich musste Kartons zerschneiden und sie in die Fenster hängen, damit sie keine Bilder von mir machten. Es war wirklich schlimm, ich habe nicht einmal gegessen.“

Streit mit Berater als Wendepunkt
Die Probleme begannen gegen Ende seiner Karriere. Eboué wurde vorgeworfen, seinen Berater nicht bezahlt zu haben. „Sie wollten, dass ich meinem Agenten eine Million Euro gebe. Ich sagte zu Ihnen, dass ich lieber mit dem Fußballspielen aufhören würde, als ihnen das Geld zu geben.“

Emmanuel Eboué spielte von 2005 bis 2011 für den FC Arsenal.
Emmanuel Eboué spielte von 2005 bis 2011 für den FC Arsenal.(Bild: AFP/Adrian Dennis)

Er zog den Streit durch – und verlor. Die FIFA sperrte ihn 2016 für ein Jahr, sein Vertrag bei Sunderland wurde aufgelöst. Nach der Sperre fand Eboué keinen neuen Verein mehr und seine Karriere war schlagartig vorbei.

Neustart in Afrika
Inzwischen hat sich der 42-Jährige wieder stabilisiert. Nach seiner Scheidung hat er erneut geheiratet und arbeitet als Trainer für junge Spieler in der Elfenbeinküste für den afrikanischen Verband CAF. Dennoch hofft er, eines Tages zu einem seiner ehemaligen Klubs zurückzukehren, beispielsweise zu Arsenal oder Galatasaray.

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