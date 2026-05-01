Er verdiente über 20 Mio. – jetzt ist er pleite!

Tiefe Krise

Der finanzielle Absturz belastete den 42-Jährigen auch mental schwer. „Ich war sehr niedergeschlagen. Die Presse wusste, wo ich wohne, deshalb war sie jeden Tag da. Ich musste Kartons zerschneiden und sie in die Fenster hängen, damit sie keine Bilder von mir machten. Es war wirklich schlimm, ich habe nicht einmal gegessen.“