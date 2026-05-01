Heiße Spur im Adventweg-Coup am Katschberg

Für schlechte Stimmung unter den Touristikern am Katschberg sorgt noch immer der ungeklärte Einbruch in das Katschberger Tourismusbüro kurz vor Weihnachten 2025. Wie berichtet, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Gebäude des Tourismusverbandes und erbeutete satte 100.000 Euro aus einem Tresor.