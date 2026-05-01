Das eigene Heim hat magische Kräfte!

Die Heimteams geben in der „Grusel-Runde“, wie die Qualifikation um den Bundesliga-Abstieg von vielen genannt wird, eisern den Ton an: 14 Heimsiege gab es bisher, dazu sechs Remis und nur einen Auswärtserfolg – das lässt den GAK im Überlebenskampf hoffen! Denn die Roten spielen noch zweimal in Graz – Samstag gegen WSG Tirol, danach gegen Altach. Die Magie des „zwölften Manns“ ist wohl der größte Trumpf im Abstiegsrennen.