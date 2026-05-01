Drama: Wanderer stirbt 1300 Meter tief in Höhle

„Der Einsatz gestaltete sich äußerst kompliziert, weil im Inneren der Höhle kein Funkempfang bestand“, sagte der Polizeisprecher gegenüber dem „Focus“. Außerdem sei die Höhle in Grabenstetten nur zu Fuß über unwegsames Gelände zu erreichen. Das habe den Einsatz erschwert. Allein der Weg zum Patienten soll etwa eineinhalb Stunden in Anspruch genommen haben.