„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!

Und weiter: „Mit Atle Lie McGrath haben wir den aktuellen Gesamtsieger im Slalom im Team. Deshalb wissen wir, was Henrik Kristoffersen von uns erwartet und dass er auf unser Material vertraut. Er ist ein begnadeter Athlet mit einer Riesenmotivation. Die Visionen, die er hat, konnte er zuletzt nicht so umsetzen, wie er es sich vorgestellt hat. Dabei wollen wir ihn jetzt in unserem Team bestmöglich unterstützen.“