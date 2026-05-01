Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aus bei Hirscher

„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!

Ski Alpin
01.05.2026 17:11
Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Transfer-Coup im Ski-Zirkus! Henrik Kristoffersen schließt sich nach dem Abschied von Hirschers VanDeer-Team dem Ausrüster Head an.

0 Kommentare

Mit Henrik Kristoffersen verstärkt ein zweifacher Weltmeister und 34-facher Weltcup-Sieger das HEAD-Team. Der 31-Jährige zählt seit Jahren zu den prägenden Figuren im Ski-Weltcup. Viermal gewann er bereits die Slalom-Gesamtwertung, bei Olympia 2026 in Mailand-Cortina holte er Bronze. Zudem stellte er mit seinem fünften Sieg beim Nachtslalom in Schladming einen Rekord auf.

HEAD-Rennsportleiter Rainer Salzgeber zeigt sich begeistert: „Henrik Kristoffersen ist einer der prägendsten Athleten der vergangenen zehn Jahre. Er hat sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom sehr viele Erfolge und Siege eingefahren. Ich bin sehr stolz, dass er sich jetzt für HEAD entschieden hat – ein Athlet seiner Größe wird in unserem starken Team seinen Platz haben.“

Henrik Kristoffersen mit seinem neuen HEAD-Ski.
Henrik Kristoffersen mit seinem neuen HEAD-Ski.(Bild: HEAD)

Und weiter: „Mit Atle Lie McGrath haben wir den aktuellen Gesamtsieger im Slalom im Team. Deshalb wissen wir, was Henrik Kristoffersen von uns erwartet und dass er auf unser Material vertraut. Er ist ein begnadeter Athlet mit einer Riesenmotivation. Die Visionen, die er hat, konnte er zuletzt nicht so umsetzen, wie er es sich vorgestellt hat. Dabei wollen wir ihn jetzt in unserem Team bestmöglich unterstützen.“

Lesen Sie auch:
Henrik Kristoffersen (r.) war im Sommer 2022 der erste Athlet, der von Marcel Hirscher als Van ...
Trennung von Hirscher
Wird Henrik Kristoffersen nun zu einem „Rebellen“?
31.03.2026

„Rebellisches Mindset“
Auch Kristoffersen selbst freut sich auf die neue Herausforderung:
„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt im Team der HEAD Worldcup Rebels bin.“

Der Norweger ergänzt: „Es ist ein Team mit einer langen Erfolgsgeschichte und ich freue mich darauf, Teil von dem zu sein, was jetzt kommen wird. Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt und bin bereit loszulegen.“

Und mit einem Augenzwinkern: „Ich hatte schon immer ein bisschen ein rebellisches Mindset, daher passt es perfekt zu mir, dass ich jetzt zu den HEAD Worldcup Rebels gehöre.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
01.05.2026 17:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Henrik Kristoffersen
Schladming
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
192.391 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
174.616 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
112.071 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
2746 mal kommentiert
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1555 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
870 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Ski Alpin
Nach Aus bei Hirscher
„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!
Imposantes Sixpack
Welcher Ski-Hero busselt hier im Liebesurlaub?
Führungs-Beben
Veränderung im ÖSV! Christian Scherer hört auf
„Krone“-Kolumne
Ski-Aderlass? „Extreme Lücke, die sehr wehtut“
Slalom-Spezialist
Ex-Olympia-Silberner fliegt aus allen Ski-Kadern!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf