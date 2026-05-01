„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!

Transfer-Coup im Ski-Zirkus! Henrik Kristoffersen schließt sich nach dem Abschied von Hirschers VanDeer-Team dem Ausrüster Head an.
Mit Henrik Kristoffersen verstärkt ein zweifacher Weltmeister und 34-facher Weltcup-Sieger das HEAD-Team. Der 31-Jährige zählt seit Jahren zu den prägenden Figuren im Ski-Weltcup. Viermal gewann er bereits die Slalom-Gesamtwertung, bei Olympia 2026 in Mailand-Cortina holte er Bronze. Zudem stellte er mit seinem fünften Sieg beim Nachtslalom in Schladming einen Rekord auf.
HEAD-Rennsportleiter Rainer Salzgeber zeigt sich begeistert: „Henrik Kristoffersen ist einer der prägendsten Athleten der vergangenen zehn Jahre. Er hat sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom sehr viele Erfolge und Siege eingefahren. Ich bin sehr stolz, dass er sich jetzt für HEAD entschieden hat – ein Athlet seiner Größe wird in unserem starken Team seinen Platz haben.“
Und weiter: „Mit Atle Lie McGrath haben wir den aktuellen Gesamtsieger im Slalom im Team. Deshalb wissen wir, was Henrik Kristoffersen von uns erwartet und dass er auf unser Material vertraut. Er ist ein begnadeter Athlet mit einer Riesenmotivation. Die Visionen, die er hat, konnte er zuletzt nicht so umsetzen, wie er es sich vorgestellt hat. Dabei wollen wir ihn jetzt in unserem Team bestmöglich unterstützen.“
„Rebellisches Mindset“
Auch Kristoffersen selbst freut sich auf die neue Herausforderung:
„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt im Team der HEAD Worldcup Rebels bin.“
Der Norweger ergänzt: „Es ist ein Team mit einer langen Erfolgsgeschichte und ich freue mich darauf, Teil von dem zu sein, was jetzt kommen wird. Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt und bin bereit loszulegen.“
Und mit einem Augenzwinkern: „Ich hatte schon immer ein bisschen ein rebellisches Mindset, daher passt es perfekt zu mir, dass ich jetzt zu den HEAD Worldcup Rebels gehöre.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.