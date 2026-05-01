Pferdekutsche kippte um und stürzte auf Lenkerin

Mehrere Meter über den Asphalt geschleift

Nachdem die 46-Jährige auf die Fahrbahn gefallen war, landete die Kutsche auf ihr. Anschließend wurde die Frau vom durchgehenden und angespannten Pferd mehrere Meter am Asphalt mitgezogen, bevor die Kutsche gestoppt werden konnte. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.