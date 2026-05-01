Pferdekutsche kippte um und stürzte auf Lenkerin

Spektakulärer Unfall im Mühlviertel: Eine Frau kippte mit ihrer Pferdekutsche um, fiel zu Boden und das Fahrzeug stürzte auf sie. Die 46-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift.
Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war am 1. Mai gegen 13.50 Uhr mit einer Pferdekutsche in Lembach im Mühlkreis unterwegs. Laut Zeugenaussagen kam die Frau in der Falkensteinstraße mit der Kutsche zum Stillstand. Als sich das Gespann wieder in Bewegung setzte, kippte die Kutsche plötzlich nach links um.
Mehrere Meter über den Asphalt geschleift
Nachdem die 46-Jährige auf die Fahrbahn gefallen war, landete die Kutsche auf ihr. Anschließend wurde die Frau vom durchgehenden und angespannten Pferd mehrere Meter am Asphalt mitgezogen, bevor die Kutsche gestoppt werden konnte. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.
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