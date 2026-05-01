Unschönes Ende: Maibaum stürzte auf Bundesstraße

Schreckmoment beim Aufstellen des Maibaums in Bergheim bei Salzburg: Kurz bevor der Baum aufrecht zum Stehen kam, donnerte er laut Augenzeugen zu Boden. Ein Teil des Baumes kam auf der vorbeiführenden Bundesstraße zum Liegen. Verletzt wurde niemand.
„Es kam niemand zu Schaden“, betont die Junge ÖVP Bergheim. Sie waren Veranstalter des traditionellen Festes.
Augenzeugen berichten von bangen Momenten: Der Baum fiel auf die Bundesstraße, die zu dem Zeitpunkt glücklicherweise nicht befahren wurde. Wäre der Baum in eine andere Richtung gekippt, hätte er wahrscheinlich Menschen erwischt, schildert ein Augenzeuge.
Beim Aufprall wurde der Baum laut Augenzeugen sichtlich in Mitleidenschaft gezogen, die Spitze ist ab. Einen weiteren Versuch des Aufstellens will man heute nicht mehr unternehmen. Der Baum wurde in mehrere Teile zersägt.
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