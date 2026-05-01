3000 Unterschriften gegen 380-kV-Leitung gesammelt

Die am Vormittag eingebrachte Petition soll den Bau der Leitung – „190 Kilometer lang, mit bis zu 700 Masten, mit einer Höhe bis zu 90 Metern und einer Breite mit mehr als 200 Metern“ – verhindern. Wirth: „Welche Auswirkungen die Errichtung auf Fauna und Flora hat, wird dabei völlig außer Acht gelassen. Geschweige denn, welchen Einschnitt dies in die zum Teil unberührte Natur mit sich bringt.“