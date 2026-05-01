Kärntner Rad-Genuss zwischen Berg und See

Morgen, Freitag, zieht die Velovista weiter Richtung Villach und Faaker See. Ein Höhepunkt wartet im Dreiländereck: „Wir radeln über Tarvis in Italien nach Slowenien zur weltgrößten Flugschanze in Planica. Das wird mein Highlight“, so Velovista-Organisator Paco Wrolich. Das Finale findet dann am Sonntag statt, und jeder Radbegeisterte kann mit dabei sein, denn beim Ossiacher See autofrei gehört die Straße noch einmal den Radlern (Start 10 Uhr in Annenheim).