Lehrling schwärmt: „Kein Tag ist wie der andere“

Auch Sommersportwoche und Ausflüge als „Zuckerl“

„In Innsbruck bieten wir Elektrotechnik mit dem Hauptmodul 3 und 4 und Mechatronik mit dem Hauptmodul 1 an. Im Training betreuen wir die Lehrlinge aus Vorarlberg und Tirol. In Summe sind es für alle Lehrjahre zusammen derzeit 20 Jugendliche, die wir ausbilden. Für heuer haben wir noch vier offene Stellen in der Elektrotechnik“, verrät der technische Lehrlingsausbildner Markus Waldhart. Um den Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung bieten zu können, investiere das Unternehmen stets in den allerneuesten Stand der Technik. „Wenn es um Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder Nachhaltigkeit geht, überlegen wir uns stets, was die Zukunft bringen könnte, damit wir das schon ausbilden und im Portfolio haben, bevor es relevant wird.“