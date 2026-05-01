Flugzeug löst Alarmstart der Eurofighter aus

Alarmstart vom Flughafen in Klagenfurt: Ein unbekanntes Luftfahrzeug mussten zwei Eurofighter am Freitagvormittag kontrollieren.
„Ein Luftfahrzeug flog in den Luftraum ein und hat sich anzumelden, das ist nicht passiert. Am Radar wurde es aber erkannt und so mussten die Eurofighter Nachschau halten“, sagt Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos.
„Der Fall wurde gelöst, es handelt sich um ein Normprozedere. Denn meistens hat der Pilot einfach vergessen, das Funkgerät einzuschalten.“ Sobald Kontakt aufgenommen wird und der Pilot sich identifizieren kann, ist er zum Weiterflug berechtigt, heißt es.
Die Frage, um welches Flugzeug es sich handelt, konnte Hofmeister nicht beantworten.
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