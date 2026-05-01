Aus für zwei VSV-Fanclubs: Was steckt dahinter?

In der Villacher Fanszene rumort es: Zwei Fanclubs des VSV haben nahezu zeitgleich ihre Aktivitäten ruhend gestellt bzw. aufgehört.
Schluss, Aus, Vorbei...“ – so beginnt ein Posting des VSV-Fanclubs Blau-Weiß Villach auf Facebook. Nach zwölf Jahren konnte kein neuer Vorstand für den Verein gefunden werden. „Es waren persönliche Gründe, die uns dazu zwangen unsere Tätigkeit zurückzulegen. Sportlich und in der Zusammenarbeit mit dem VSV gab es keine Probleme“, so Daniel Eiper-Bernsteiner, langjähriger Obmann von Blau-Weiß Villach.
Man habe sich immer als ein Fanclub für die ganze Familie gesehen. Obwohl man bereits im November die Mitglieder über den Rücktritt informiert habe, konnte kein neuer Vorstand gefunden werden.
Die Blue Devils wollen ihre Aktivitäten zunächst ruhend stellen. Man will sich die Entwicklung abwarten, heißt es aus dem Vereinsvorstand, und entscheiden, ob man 2027 weitermacht. „Wir bedanken uns bei beiden Fanclubs ausdrücklich für die jahrelange Unterstützung und ihr Engagement“, lässt der VSV ausrichten.
Bleiben nun Fangesänge, Fahnen, Transparente und Trommeln in der Villacher Eishalle aus? Mitnichten – hinter den Kulissen gab es Freitagabend ein Gespräch zwischen Vertretern des VSV und Fans.
Die Villacher Adler und Absolut Villach sollen als Fanclubs zurückkehren. Neu sind die Blue Eagles. Der VSV bestätigt Gespräche mit „zumindest drei potenziellen Fanclubs“, die im nächsten Jahr in der Stadthalle anfeuern werden.
Die Villacher Fans zeigen sich gespalten – zum einen erhoffen sie sich mehr Stimmung bei den Spielen fürchten allerdings erneute Entgleisungen von „Schwarzen Schafen“. Seitens des VSV gibt es eine strikte Zero-Tolerance-Politik. Zu der hätten sich bei dem Treffen auch jene Fans bekannt, die in der Vergangenheit mit Hallenverboten belegt worden waren.
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