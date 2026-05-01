Aus für zwei VSV-Fanclubs: Was steckt dahinter?

Die Villacher Fans zeigen sich gespalten – zum einen erhoffen sie sich mehr Stimmung bei den Spielen fürchten allerdings erneute Entgleisungen von „Schwarzen Schafen“. Seitens des VSV gibt es eine strikte Zero-Tolerance-Politik. Zu der hätten sich bei dem Treffen auch jene Fans bekannt, die in der Vergangenheit mit Hallenverboten belegt worden waren.