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Maßnahmen geplant

Zwei Maibäume der Feuerwehr wurden gekappt

Burgenland
01.05.2026 17:55
Noch in der Nacht aufgestellt, war der Baum kurz darauf weg.
Noch in der Nacht aufgestellt, war der Baum kurz darauf weg.(Bild: Stadtfeuerwehr Eisenstadt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In Großhöflein im Burgenland wurde der Baum zerstückelt, in Eisenstadt gestohlen. Der Diebstahl in der Landeshauptstadt macht „traurig und nachdenklich“. 

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„Unsportliches Verhalten“ sorgte in der Nacht auf den 1. Mai bei manchen Feuerwehren für Unmut. Während meistens eher privat aufgestellte Maibäume der Motorsäge zum Opfer fallen, waren dieses Mal auch Feuerwehren Ziele der Säge-Attacken.

Gegenmaßnahmen geplant
Die Feuerwehr Großhöflein hatte sich schon voriges Jahr mit einem zweigeteilten Baum konfrontiert gesehen. Heuer wurde der Stamm gleich in drei Teile zersägt, damit nicht einmal mehr die Krone weiterverwendet werden kann. Die Florianis nehmen es sportlich und planen offenbar Gegenmaßnahmen für 2027: „Nächstes Jahr werdet ihr sehr viel Spaß haben“, kündigen sie an.

Ähnliches Pech hatte auch die Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Der Florianibaum, der jedes Jahr in der Fußgängerzone aufgestellt wird, wurde umgeschnitten und mitgenommen. Auch das alte Schild, das daran befestigt war, ist verschwunden.

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„Macht nachdenklich“
Zu dem Diebstahl kam es offenbar in der kurzen Zeit, als die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung ausgerückt war. „Dass ausgerechnet ein Symbol unseres Schutzpatrons und unserer ehrenamtlichen Gemeinschaft mutwillig zerstört und gestohlen wird, macht uns traurig und nachdenklich“, heißt es.

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