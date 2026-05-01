Zwei Maibäume der Feuerwehr wurden gekappt

In Großhöflein im Burgenland wurde der Baum zerstückelt, in Eisenstadt gestohlen. Der Diebstahl in der Landeshauptstadt macht „traurig und nachdenklich“.
„Unsportliches Verhalten“ sorgte in der Nacht auf den 1. Mai bei manchen Feuerwehren für Unmut. Während meistens eher privat aufgestellte Maibäume der Motorsäge zum Opfer fallen, waren dieses Mal auch Feuerwehren Ziele der Säge-Attacken.
Gegenmaßnahmen geplant
Die Feuerwehr Großhöflein hatte sich schon voriges Jahr mit einem zweigeteilten Baum konfrontiert gesehen. Heuer wurde der Stamm gleich in drei Teile zersägt, damit nicht einmal mehr die Krone weiterverwendet werden kann. Die Florianis nehmen es sportlich und planen offenbar Gegenmaßnahmen für 2027: „Nächstes Jahr werdet ihr sehr viel Spaß haben“, kündigen sie an.
Ähnliches Pech hatte auch die Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Der Florianibaum, der jedes Jahr in der Fußgängerzone aufgestellt wird, wurde umgeschnitten und mitgenommen. Auch das alte Schild, das daran befestigt war, ist verschwunden.
„Macht nachdenklich“
Zu dem Diebstahl kam es offenbar in der kurzen Zeit, als die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung ausgerückt war. „Dass ausgerechnet ein Symbol unseres Schutzpatrons und unserer ehrenamtlichen Gemeinschaft mutwillig zerstört und gestohlen wird, macht uns traurig und nachdenklich“, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.