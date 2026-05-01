Zwei Maibäume der Feuerwehr wurden gekappt

Gegenmaßnahmen geplant

Die Feuerwehr Großhöflein hatte sich schon voriges Jahr mit einem zweigeteilten Baum konfrontiert gesehen. Heuer wurde der Stamm gleich in drei Teile zersägt, damit nicht einmal mehr die Krone weiterverwendet werden kann. Die Florianis nehmen es sportlich und planen offenbar Gegenmaßnahmen für 2027: „Nächstes Jahr werdet ihr sehr viel Spaß haben“, kündigen sie an.