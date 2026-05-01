Spannende Entdeckungsreise in der kleinen Welt

Vom Petersdom im Vatikan direkt nach Hollywood

Stell dir vor, du reist einmal um die ganze Welt – und das an einem einzigen Ort! Genau das habe ich bei unserem Lesepasspartner Minimundus erlebt. Dort hat mir Geschäftsführer Hannes Guggenberger erzählt, dass in der kleinen Welt am Wörthersee rund 190 Ausstellungsstücke bestaunt werden können – einige weitere befinden sich derzeit in Reparatur.