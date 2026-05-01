Spannende Entdeckungsreise in der kleinen Welt

Im Mai geht es in unseren Lesevideos wieder richtig rund – mit der Turbo-Zahnbürste und vielen Zaubersprüchen erleben zwei kleine Feen lustige und spannende Leseabenteuer bei unserem LEsepasspartner im Minimundus.
Halli hallo, liebe Lesefüchse! Mein Terminkalender ist fast voll – so viele von euch haben mir geschrieben, dass ich gemeinsam mit Leseonkel Christian eure Schule besuchen soll. Und genau das machen wir auch!
Zwischen Umarmungen und High-Fives habt ihr mir außerdem verraten, dass ihr fleißig unsere Lesevideos anschaut – das freut uns riesig. Im Mai hat sich Christian wieder zwei tolle Bücher ausgesucht und zaubert sich durch wirbelnde Feenwelten. Schaut doch mal in unsere lustigen Lesevideos rein: www.kidskrone.at
Wenn der Zahnfee selbst ein Zahn ausfällt
In unserem Profi-Lesevideo ist die kleine Fee Lavendula ganz aufgeregt: Sie wird Waldfee und eröffnet ihre erste eigene Zauberpraxis im Murmelbachwald. Mit feinen Zaubersprüchen sowie Blüten und Kräutern aus ihrem Garten hilft sie der heiseren Eule Luna, den streitenden Wichteln Ida und Ole und auch der verirrten Sternchenfee Lucia.
Leseanfänger lernen in unserem Video-Zauberrahmen die Zahnfee Denta kennen. Voller Vorfreude rückt sie zu ihrem ersten Einsatz aus: Juri ist ein Zahn ausgefallen. Sofort saust sie auf ihrer Turbo-Zahnbürste los, um ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Denta selbst fällt ein Zahn aus! Jetzt dürfen sich beide etwas wünschen. Aber was? Das erfährst du, wenn du dir unsere Videos ansiehst.
Vom Petersdom im Vatikan direkt nach Hollywood
Stell dir vor, du reist einmal um die ganze Welt – und das an einem einzigen Ort! Genau das habe ich bei unserem Lesepasspartner Minimundus erlebt. Dort hat mir Geschäftsführer Hannes Guggenberger erzählt, dass in der kleinen Welt am Wörthersee rund 190 Ausstellungsstücke bestaunt werden können – einige weitere befinden sich derzeit in Reparatur.
„Den Petersdom im Vatikan haben wir sieben Jahre lang gebaut, der Hollywood-Schriftzug entstand hingegen in nur einem Winter. Es kommt immer auf Größe und Schwierigkeit an.“ Das älteste Modell im Park ist übrigens die Burg Hochosterwitz.
Winke Winke, Euer Theo
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