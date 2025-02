Vivo X200 Pro im Test: Und es hat Zoom gemacht!

Nach der Vorstellung am chinesischen Heimatmarkt im vergangenen Herbst ist das neue Flaggschiff des Smartphoneherstellers Vivo seit Kurzem auch in Österreich erhältlich. Nebst „überzeugender Power“, „überragender Leistung“ und „hervorragender Akkulaufzeit“ will es wie schon sein Vorgänger vor allem mit seiner Kamera punkten. Ob dies gelingt? Wir haben das Vivo X200 Pro getestet.