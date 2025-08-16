Nach Cobra-Einsatz zwei Verdächtige festgenommen

Einbrecher lösten Freitagnachmittag in Oberlienz in Osttirol eine Großfahndung mit Beteiligung der Spezialeinheit Cobra aus. Die Täter konnten aber flüchten. Am Samstag wurden dann zwei Verdächtige festgenommen.
Wie berichtet, machten sich am Freitag gegen 16.30 Uhr zwei Einbrecher an einem Wohnhaus in Oberlienz zu schaffen. Dort brachen sie ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Die Unbekannten wurden jedoch auf frischer Tat ertappt und ergriffen daraufhin die Flucht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung standen der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“, Kräfte der schnellen Interventionsgruppe (SIG), ein Polizeidiensthundeführer, eine Drohne der Kärntner Polizei sowie sogar das Einsatzkommando Cobra im Einsatz. Am Abend musste die Fahndung ohne Erfolg abgebrochen werden.
Hinweise aus der Bevölkerung
Am Samstag konnten schließlich zwei tatverdächtige Rumänen (31 und 35) ausgeforscht und im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol festgenommen werden. Hinweise aus der Bevölkerung hatten zu den Männern geführt. Im Fahrzeug der Verdächtigen wurden Wertgegenstände aus dem Einbruch sichergestellt. Auch Beute aus einem anderen Einbruch fand sich bei den Männern. Die Verdächtigen bleiben vorerst in Gewahrsam.
Kommentare
