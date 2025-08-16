Nach Cobra-Einsatz zwei Verdächtige festgenommen

Wie berichtet, machten sich am Freitag gegen 16.30 Uhr zwei Einbrecher an einem Wohnhaus in Oberlienz zu schaffen. Dort brachen sie ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Die Unbekannten wurden jedoch auf frischer Tat ertappt und ergriffen daraufhin die Flucht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung standen der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“, Kräfte der schnellen Interventionsgruppe (SIG), ein Polizeidiensthundeführer, eine Drohne der Kärntner Polizei sowie sogar das Einsatzkommando Cobra im Einsatz. Am Abend musste die Fahndung ohne Erfolg abgebrochen werden.