Helm weg! KAC-Goalie Dahm bietet einen Tausch an

Der dänische Verband versteigerte nach der Olympia-Saison 2022 versehentlich Sebastian Dahms Ausrüstung. Jetzt sucht der 38-Jährige seinen Helm als Erinnerungsstück via Instagram wieder – und bietet einen Tausch an. Beim VSV fehlen Neuzugang Adam Helewka und Felix Maxa auch am Sonntag im Test gegen Zell am See.
„Helft uns, einen legendären Helm zu finden!“ Der dänische Verband hat Sebastian Dahms Helm, den er in seinem letzten Nationalteam-Jahr 2022 bei Olympia und bei der WM getragen hat, nach der Saison für einen guten Zweck versteigert.
