Hüttenwirtin hängt für Almleben Bürojob an Nagel

LIVE: Mallorca gegen den FC Barcelona
La Liga im Ticker
Manuela Apuchtin, eine Beamtin aus Oberösterreich, hängte ihren Job an den Nagel, um in der Obersteiermark ihren Traum als Hüttenwirtin zu leben. Zu Besuch an einem Ort, an dem Menschen auch ohne Autos, Handyempfang und WLAN glücklich sind.
Die Schokoladentorte schmeckt himmlisch. „Suzi“ heißt der süße Traum, „Suzi Quattro“, wenn man ihn mit den Beilagen Fruchtmus, Schlag und Eiscreme bestellt. Oder will man doch lieber ein „Gspusi“ auf der Alm? Das wäre dann der „weltbeste“ Reindling mit Vanilleeis und einem Spritzer Kernöl.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.