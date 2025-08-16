Hüttenwirtin hängt für Almleben Bürojob an Nagel

Die Schokoladentorte schmeckt himmlisch. „Suzi“ heißt der süße Traum, „Suzi Quattro“, wenn man ihn mit den Beilagen Fruchtmus, Schlag und Eiscreme bestellt. Oder will man doch lieber ein „Gspusi“ auf der Alm? Das wäre dann der „weltbeste“ Reindling mit Vanilleeis und einem Spritzer Kernöl.