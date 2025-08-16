LIVE ab 19.30 Uhr: SV Ried muss gegen Sturm ran

„Speziell nach unserer Heimniederlage gegen Rapid wollen wir eine Reaktion zeigen“, betonte Sturms Mittelfeldass Otar Kiteishvili. Sein Optimismus ist groß. „Ein entscheidender Punkt wird der Start in das Spiel sein – wenn wir von Beginn an unser wahres Gesicht zeigen, bin ich davon überzeugt, dass wir in Ried gewinnen werden.“ Auswärts lief es für sie in Oberösterreich bisher optimal, hatte es doch beim LASK in der Auftaktrunde ein 2:0 gegeben. Kiteishvili sah aber keinen Selbstläufer. „Ich erwarte mir die Rieder für die gesamte Saison als starkes Team und unangenehmen Gegner, vor allem zuhause“, sagte der Georgier.