Coach Hütter startet mit Monaco mit 3:1-Sieg!

Verletzungssorgen um Teamspieler Konrad Laimer!
Austausch im Supercup
Adi Hütters AS Monaco ist mit einem 3:1-Favoritensieg gegen Le Havre in die Ligue 1 gestartet!
Die Monegassen gingen in der ersten Halbzeit nach einem Eigentor in Führung, der von Bayern München zu Monaco gewechselte Eric Dier (61.) und Maghnes Akliouche (75.) trafen außerdem für den Dritten der abgelaufenen Saison.
Hütter geht mittlerweile in seine dritte Spielzeit bei Monaco, sein aktueller Vertrag beim Champions-League-Starter läuft noch bis Sommer 2027.
Baidoo verliert mit RC Lens
Der von Salzburg zu Lens gewechselte Samson Baidoo musste sich hingegen mit seinem Neo-Klub geschlagen geben. Die Nordfranzosen unterlagen zu Hause Olympique Lyon mit 0:1. Baidoo spielte für Lens in der Abwehr durch.
