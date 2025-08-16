Sturm erster Leader, Austria startet mit 3:0-Sieg

Ogris-Elf holt Punkt

Für Red Bull Salzburg gab es bei der Premiere als Nachfolgeverein des FC Bergheim einen 2:0-Erfolg bei der SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz. Vina Crnoja (49.) und Theresa d‘Angelo (92.) fixierten den geschichtsträchtigen Sieg. Keine Tore fielen bei der Ligapremiere von Trainer Andreas Ogris bei USV Neulengbach im Heimduell mit Aufsteiger SpG Südburgenland/TSV Hartberg. St. Pölten hatte schon am Freitag zum Rundenauftakt vor eigenem Publikum gegen die Vienna gewonnen.