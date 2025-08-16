Sturm erster Leader, Austria startet mit 3:0-Sieg

Vizemeister Austria Wien ist genauso wie Serienchampion St. Pölten mit einem 3:0-Sieg in die neue Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga gestartet. Erster Tabellenführer ist Sturm Graz nach einem deutlichen 4:1 beim LASK.
Die „Veilchen“ rund um Kapitänin Carina Wenninger setzten sich am Samstag in Altach durch, wobei sich Maria Agerholm (26.), Courtney Strode (36.) und Katharina Schiechtl (65.) in die Schützenliste eintrugen.
Ogris-Elf holt Punkt
Für Red Bull Salzburg gab es bei der Premiere als Nachfolgeverein des FC Bergheim einen 2:0-Erfolg bei der SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz. Vina Crnoja (49.) und Theresa d‘Angelo (92.) fixierten den geschichtsträchtigen Sieg. Keine Tore fielen bei der Ligapremiere von Trainer Andreas Ogris bei USV Neulengbach im Heimduell mit Aufsteiger SpG Südburgenland/TSV Hartberg. St. Pölten hatte schon am Freitag zum Rundenauftakt vor eigenem Publikum gegen die Vienna gewonnen.
