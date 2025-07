Dubioser Auto-Rabatt: „Uns würde es helfen …“

Auto kaputt, Ersatz muss her! Also besucht ein „Krone“-Reporter einen Gebrauchtwagen-Verkäufer in Niederösterreich. Als es um den Preis geht, gewährt der Chef Rabatt – aber nur sich selbst. Lesen Sie alles über eine kuriose, aber schwer dubiose Bargeld-Forderung, die laut ÖAMTC-Juristen alle Alarmglocken schrillen lassen sollte.