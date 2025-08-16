Eltern brachten ihren Sohn (19) ins Gefängnis

Was er damit meint: Er und seine gleichaltrige Frau – Ayse (Name geändert), eine Zahnarztassistentin – haben dafür gesorgt, dass ihr 19-jähriger Sohn Ahmet (Name geändert) ins Gefängnis gekommen ist. Dass er sich vermutlich einem Prozess mit schweren Vorwürfen stellen; dass er, im Falle eines Schuldspruchs, vielleicht sogar für lange Zeit hinter Gittern wird bleiben müssen. „Wir hatten Angst, er könnte Schreckliches tun, darum gab es für uns keine andere Möglichkeit, als ihn anzuzeigen ...“