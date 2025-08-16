Overtime-Sieg bringt Vikings ins ELF-Halbfinale

Am Samstag feierten die Wiener auf der Hohen Warte in Wien-Döbling einen 35:29-Sieg über die Paris Musketeers und ersparten sich dank des elften Erfolgs im zwölften Spiel die Wild-Card-Runde. Im Playoff ist man damit das topgesetzte Team. Der Jubel war aber hart erkämpft und kam erst in der Verlängerung zustande.