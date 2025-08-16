Overtime-Sieg bringt Vikings ins ELF-Halbfinale

Die Vienna Vikings haben sich zum Abschluss des Grunddurchgangs direkt für das Halbfinale in der European League of Football (ELF) qualifiziert!
Am Samstag feierten die Wiener auf der Hohen Warte in Wien-Döbling einen 35:29-Sieg über die Paris Musketeers und ersparten sich dank des elften Erfolgs im zwölften Spiel die Wild-Card-Runde. Im Playoff ist man damit das topgesetzte Team. Der Jubel war aber hart erkämpft und kam erst in der Verlängerung zustande.
Holmes‘ Touchdown brachte Entscheidung zugunsten der Vikings
Kurz vor Ende noch 21:29 in Rückstand, retteten sich die Hausherren mit einem Touchdown und einer gelungenen 2-Point-Conversion in den Schlusssekunden der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort war es schließlich Ben Holmes, dessen Touchdown die Entscheidung zugunsten der Vikings brachte.
Sie dürfen im Halbfinale am Wochenende 30./31. August wieder zu Hause antreten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.