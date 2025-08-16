„Jetzt muss die dritte Stufe der Rakete zünden“

LIVE: Mallorca gegen den FC Barcelona
Noch rund einen Monat Zeit ist bis zur Leichtathletik-WM in Tokio. Für Victoria Hudson, mit ihren famosen 67,76 Metern in Marburg noch immer Weltjahresbeste im Speerwurf, steigt aber bereits am Mittwoch die Generalprobe.
Es ist ein WM-Test, wie man ihn sich besser kaum wünschen könnte, denn bei der Diamond League in Lausanne wird ein Weltklassefeld versammelt sein. Noch optimaler wäre freilich gewesen, auch eine Woche beim Finale der Eliteliga in Zürich starten zu können. Das wird sich jedoch durch Hudsons schwaches Abschneiden zu Saisonbeginn nicht mehr ausgehen.
