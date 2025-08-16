Einmalig! 20.000 Euro und ein gratis Friseurbesuch

LIVE: Mallorca gegen den FC Barcelona
La Liga im Ticker
Skurrile Geschichten findet man am Campingplatz, ohne lange danach zu suchen, doch auch die „Krone“ staunte bei einem Lokalaugenschein nicht schlecht. Salzwasserpool, Spanferkel und Camper, die einen Marc Márquez Sieg „festnageln“ gehören hier zum Alltag.
Sonne und Meer – dafür muss man weit reisen. Denkste! Am Campingplatz in Spielberg gibt es das Strandgefühl bei den Männern aus dem Bregenzerwald, die kurzerhand einen Salzwasserpool mitbrachten – samt 7.500 Liter Wasser. „Wir sind zum siebenden Mal hier, jedes Jahr wird es noch größer“, lacht Michael, einer der 24 Burschen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.