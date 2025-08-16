Vorteilswelt
Tierheim klärt auf:

Halter von Schlange und Co. oft falsch ausgerüstet

Wien
16.08.2025 16:00
Barbara Ferber mit einem ihrer Schützlinge im Tierheim „Leo of Hope“
Barbara Ferber mit einem ihrer Schützlinge im Tierheim „Leo of Hope"

Erst kürzlich wurde in der Landstraße in Wien eine Boa aus einem Motorraum geholt, gleichzeitig suchen Findlinge aus dem Haus des Meeres nach neuen Besitzern. Das Exoten-Tierheim „Leo of Hope“ klärt auf, welche Missstände es in der Haltung von Reptilien, Amphibien und Wirbellosen gibt. Und warum Unwissen das größte Hindernis ist. 

„Ich will eine Schlange haben!“ Es ist ein simpler Satz, den die „Krone“ beim Besuch zu hören bekommt, als Barbara Ferber einen Anruf auf ihrem Handy entgegennimmt. Während sie mit der anderen Hand geschickt einen halbwüchsige Python in seinem Terrarium verstaut, klärt sie die ältere Dame auf. Eigentlich nicht ihre Aufgabe, seufzt sie. Aber das passiere, wenn man sich in jenem Bereich engagiere. Und derartige Anrufe erhalte man viele. 

Wien
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
