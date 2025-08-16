Halter von Schlange und Co. oft falsch ausgerüstet

Erst kürzlich wurde in der Landstraße in Wien eine Boa aus einem Motorraum geholt, gleichzeitig suchen Findlinge aus dem Haus des Meeres nach neuen Besitzern. Das Exoten-Tierheim „Leo of Hope“ klärt auf, welche Missstände es in der Haltung von Reptilien, Amphibien und Wirbellosen gibt. Und warum Unwissen das größte Hindernis ist.
„Ich will eine Schlange haben!“ Es ist ein simpler Satz, den die „Krone“ beim Besuch zu hören bekommt, als Barbara Ferber einen Anruf auf ihrem Handy entgegennimmt. Während sie mit der anderen Hand geschickt einen halbwüchsige Python in seinem Terrarium verstaut, klärt sie die ältere Dame auf. Eigentlich nicht ihre Aufgabe, seufzt sie. Aber das passiere, wenn man sich in jenem Bereich engagiere. Und derartige Anrufe erhalte man viele.
