Halter von Schlange und Co. oft falsch ausgerüstet

„Ich will eine Schlange haben!“ Es ist ein simpler Satz, den die „Krone“ beim Besuch zu hören bekommt, als Barbara Ferber einen Anruf auf ihrem Handy entgegennimmt. Während sie mit der anderen Hand geschickt einen halbwüchsige Python in seinem Terrarium verstaut, klärt sie die ältere Dame auf. Eigentlich nicht ihre Aufgabe, seufzt sie. Aber das passiere, wenn man sich in jenem Bereich engagiere. Und derartige Anrufe erhalte man viele.