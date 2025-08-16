Vorteilswelt
Kriegsrelikt im Wasser

Gefährlicher Fund: Mutter angelte Granate aus See

Kärnten
16.08.2025 19:57
Am Hafnersee angelte eine Frau eine Granate aus dem See.
Am Hafnersee angelte eine Frau eine Granate aus dem See.(Bild: Fischer Claudia)

Am Hafnersee in Kärnten ist eine Mutter beim Magnetfischen mit ihren beiden Söhnen auf eine britische Werfergranate gestoßen. 

In Kärnten werden immer wieder alte Kriegsrelikte gefunden, sei es bei Spaziergängen im Wald oder bei Tauchgängen in Seen. Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, war am Hafnersee eine Mutter gerade dabei, mit ihren beiden Söhnen das Gewässer mittels Magnetfischens von achtlos weggeworfenen Gegenständen zu reinigen.

Granate an Angelleine
Doch statt illegal entsorgten Mülls hatte die Frau plötzlich eine Granate an der Angelleine. „Die Dame dachte zuerst, es sei eine Flasche und wollte diese entsorgen. Als sie den Gegenstand jedoch aus dem Wasser zog, bemerkte sie, dass es sich um einen ,Granate ähnlichen Gegenstand´ handelte, und ließ ihn sofort wieder ins Wasser zurück“, berichtet die Landespolizeidirektion.

Die Mutter verständigte umgehend die Polizei. Beamten konnten eine circa fünf Zentimeter große britische Werfergranate, die komplett mit Muscheln bewachsen war, sicherstellen. Anschließend wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, und der Entminungsdienst kontaktiert, der die Granate am Samstag kurz nach 10 Uhr bergen konnte.

Christian Krall
