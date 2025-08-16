Gefährlicher Fund: Mutter angelte Granate aus See

Granate an Angelleine

Doch statt illegal entsorgten Mülls hatte die Frau plötzlich eine Granate an der Angelleine. „Die Dame dachte zuerst, es sei eine Flasche und wollte diese entsorgen. Als sie den Gegenstand jedoch aus dem Wasser zog, bemerkte sie, dass es sich um einen ,Granate ähnlichen Gegenstand´ handelte, und ließ ihn sofort wieder ins Wasser zurück“, berichtet die Landespolizeidirektion.