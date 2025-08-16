Gefährlicher Fund: Mutter angelte Granate aus See

Am Hafnersee in Kärnten ist eine Mutter beim Magnetfischen mit ihren beiden Söhnen auf eine britische Werfergranate gestoßen.
In Kärnten werden immer wieder alte Kriegsrelikte gefunden, sei es bei Spaziergängen im Wald oder bei Tauchgängen in Seen. Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, war am Hafnersee eine Mutter gerade dabei, mit ihren beiden Söhnen das Gewässer mittels Magnetfischens von achtlos weggeworfenen Gegenständen zu reinigen.
Granate an Angelleine
Doch statt illegal entsorgten Mülls hatte die Frau plötzlich eine Granate an der Angelleine. „Die Dame dachte zuerst, es sei eine Flasche und wollte diese entsorgen. Als sie den Gegenstand jedoch aus dem Wasser zog, bemerkte sie, dass es sich um einen ,Granate ähnlichen Gegenstand´ handelte, und ließ ihn sofort wieder ins Wasser zurück“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Die Mutter verständigte umgehend die Polizei. Beamten konnten eine circa fünf Zentimeter große britische Werfergranate, die komplett mit Muscheln bewachsen war, sicherstellen. Anschließend wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, und der Entminungsdienst kontaktiert, der die Granate am Samstag kurz nach 10 Uhr bergen konnte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.