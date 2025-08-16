Freundin von Nicola Peltz schimpft über Beckhams

Öffentliche Schmutz-Kampagne

Rebecca Faria ortet jedoch eine bewusste Kampagne gegen die Schwiegertochter: „In dem Moment, als sie nicht mehr alles kontrollieren konnten, haben sie die Nerven verloren und angefangen, falsche Presseberichte zu verbreiten, um sie in der Öffentlichkeit schlecht aussehen zu lassen.“ Brooklyn sei „ein erwachsener Mann, der sich sehr gut selbst verteidigen kann! Wenn er gegangen ist, dann, weil er genau weiß, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist.“