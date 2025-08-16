Vorteilswelt
„Toxisch“ und „fake“

Freundin von Nicola Peltz schimpft über Beckhams

Society International
16.08.2025 22:20
Söhnchen Brooklyn Beckham möchte gar keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern haben.
Söhnchen Brooklyn Beckham möchte gar keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern haben.(Bild: AP/Joel Ryan)

Ob sich die Wogen jemals glätten werden? Eine Annäherung im eisigen Familienstreit der Beckhams scheint jedenfalls immer unwahrscheinlicher. Denn nun gießt auch noch eine enge Freundin von Nicola Peltz Öl ins Feuer.

Umhüllt von einem wunderschönen weißen Brautkleid erneuerte Brooklyn Beckham am 2. August mit seiner Frau Nicola Peltz die Ehegelübde. Mit dabei waren enge Freunde und Familie auf dem Anwesen der Peltz-Familie. Während Nicolas Vater, der Milliardär Nelson Peltz, viel Raum in der Zeremonie einnahm, waren die Beckhams gar nicht eingeladen …

Rebecca Faria, die seit mehreren Jahren mit der Milliardärstochter befreundet ist, ließ in einem Kommentar zu einem Posting ordentlich Dampf ab. Ins Visier gerieten Brooklyns Eltern, David und Victoria Beckham. Sie unterstellt ihnen, „toxisch“ zu sein. Lobend wird Brooklyn dabei erwähnt, für den „Mut“, sich von den toxischen Familienbeziehungen loszusagen. Nicola, die als „authentisch“ und „bescheiden“ beschrieben wird, habe ihm sehr dabei geholfen.

„Alle haben den Beckhams schon immer den Hintern geküsst, und Nicola war die Erste, die für ihre Werte eingetreten ist, da ihr Ruhm und Geld völlig egal waren“, wetterte die Freundin weiter. Nicola wolle in keiner „Fake-Welt“ leben.

Victoria und David sind da aber anderer Meinung. Nicola Peltz würde Brooklyn viel mehr von seiner Familie entfremden, halten die Eltern dagegen.

Lesen Sie auch:
Brooklyn Peltz Beckham und seine Frau Nicola haben ihr Ehegelöbnis erneuert. Brooklyns Eltern ...
Nicht eingeladen!
Beckham-Drama: 2. Jawort ohne David & Victoria!
04.08.2025
Erfahrungsaustausch?
Meghan bewirtete Brooklyn Beckham und Nicola Peltz
15.05.2025

Öffentliche Schmutz-Kampagne
Rebecca Faria ortet jedoch eine bewusste Kampagne gegen die Schwiegertochter: „In dem Moment, als sie nicht mehr alles kontrollieren konnten, haben sie die Nerven verloren und angefangen, falsche Presseberichte zu verbreiten, um sie in der Öffentlichkeit schlecht aussehen zu lassen.“ Brooklyn sei „ein erwachsener Mann, der sich sehr gut selbst verteidigen kann! Wenn er gegangen ist, dann, weil er genau weiß, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist.“

