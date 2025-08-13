USA verfolgen heimlich KI-Chip-Lieferungen

US-Behörden setzen Insidern zufolge heimlich Ortungsgeräte in Lieferungen von Hochleistungschips ein. Damit soll der illegale Schmuggel nach China verhindert werden, sagten zwei Personen mit direkter Kenntnis der bisher nicht bekannten Vorgehensweise am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.
Die Maßnahmen zielten darauf ab, die Umleitung von KI-Chips an Ziele aufzudecken, die unter US-Exportbeschränkungen fallen. Sie gelten demnach nur für ausgewählte Lieferungen, die Gegenstand von Ermittlungen sind. Die Tracker könnten dabei helfen, Beweise gegen Personen und Unternehmen zu sammeln, die Exportkontrollen umgehen.
Fünf weitere Personen aus der Lieferkette für KI-Server sagten, sie wüssten von dem Einsatz der Tracker in Lieferungen von Herstellern wie Dell und Super Micro, die Chips von Nvidia und AMD enthalten. Die Ortungsgeräte seien typischerweise in der Verpackung der Server-Lieferungen versteckt.
In einem Fall aus dem Jahr 2024 seien bei einer Lieferung von Dell-Servern mit Nvidia-Chips sowohl große Tracker an den Versandkartons als auch kleinere, unauffälligere Geräte in der Verpackung und sogar in den Geräten selbst gefunden worden.
„Pass auf“
Auch Schmuggler sind sich dessen offenbar bewusst. Laut einer kürzlich veröffentlichten Gerichtsakte wies ein Mitverschwörer einen Angeklagten an, eine Lieferung auf Tracker zu überprüfen. „Pass auf, ob ein Tracker drauf ist, du musst ihn sorgfältig suchen“, hieß es in der Nachricht.
Das für Exportkontrollen zuständige Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums ist den Insidern zufolge in der Regel an den Aktionen beteiligt. Auch Ermittlungsbehörden wie das FBI könnten teilnehmen. Diese lehnten jedoch ebenso wie Nvidia eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab.
Dell teilte mit, nichts von einer Initiative der US-Regierung zu wissen, Tracker in seinen Produktlieferungen zu platzieren. Super Micro erklärte, man äußere sich nicht zu Sicherheitspraktiken. Das chinesische Außenministerium gab zunächst keinen Kommentar ab.
Modernisierungsbremse
Die USA, die die weltweite Lieferkette für KI-Chips dominieren, versuchen seit Jahren, die Ausfuhr von Chips und anderer Technologie nach China zu begrenzen. Das soll dabei helfen, die Modernisierung des Rivalen zu bremsen – etwa beim Militär.
Die Exportbeschränkungen für besonders leistungsfähige Chips von Nvidia, AMD und anderen Herstellern wurden 2022 eingeführt. Der Einsatz von Ortungsgeräten durch US-Strafverfolgungsbehörden ist jedoch nicht neu und geht Jahrzehnte zurück. Bereits 1985 installierte der US-Zoll in einem ähnlichen Fall ein Ortungsgerät in einer Kiste mit exportkontrollierter Ausrüstung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.