USA verfolgen heimlich KI-Chip-Lieferungen

Die Exportbeschränkungen für besonders leistungsfähige Chips von Nvidia, AMD und anderen Herstellern wurden 2022 eingeführt. Der Einsatz von Ortungsgeräten durch US-Strafverfolgungsbehörden ist jedoch nicht neu und geht Jahrzehnte zurück. Bereits 1985 installierte der US-Zoll in einem ähnlichen Fall ein Ortungsgerät in einer Kiste mit exportkontrollierter Ausrüstung.