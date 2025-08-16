Verletzungssorgen um Teamspieler Konrad Laimer!
Austausch im Supercup
Zwar hat er mit seinem FC Bayern im ersten Spiel der neuen Saison gleich einmal den deutschen Supercup gewonnen, aber dennoch gibt’s Verletzungssorgen um Konrad Laimer!
Der ÖFB-Teamspieler zog sich im letztlich mit 2:1 für die Bayern geendeten Duell mit dem VfB Stuttgart beim Versuch, den Ball vor dem Aus zu retten, offenbar eine Muskelverletzung zu.
In der 72. Minute ausgetauscht
Für ihn ging es danach nicht weiter, er musste nach einer kurzen Behandlung am Feld in der 72. Minute ausgetauscht werden.
Immerhin: Bei den Feierlichkeiten nach der Partie war der Teamspieler wieder mittendrin. Die Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang darf also weiterleben ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.