Mallorca gegen Barcelona ab 19.30 Uhr LIVE

Mit 174 Treffern in 60 Spielen erzielte der FC Barcelona im Vorjahr fast drei pro Spiel. Die prestigeträchtigen Clasico-Duelle mit Real gingen allesamt an Barca. Mit Ausnahme des Champions-League-Halbfinales gegen Inter Mailand fuhr Trainer Hansi Flick gut damit, die defensive Stabilität dem Spektakel zu opfern. Neue Verteidiger von Weltklasseformat schlugen in Katalonien für die geplante erstmalige Titelverteidigung seit 2019 nicht auf, dafür ein weiterer Stürmer: Marcus Rashford, Leihgabe von Manchester United, soll den Angriff um Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski und Dani Olmo bereichern.