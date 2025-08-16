Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen

Putin will keine Waffenruhe

Laut Insidern will Putin keine Waffenruhe, sondern schlug Trump einen umfassenden Friedensvertrag vor. Allerdings rückte er von seinen Maximalforderungen nicht ab. Darin geht es nicht nur um die Ukraine, sondern um eine komplette Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur: Rückzug der NATO auf den Stand von 1998, politische Unterordnung Kiews. „Das ist nicht nur für die Ukraine keine gute Nachricht, sondern für ganz Europa“, warnt Dubowy. Trump schien dafür empfänglich. „Das ist gefährlich“, so Dubowy.