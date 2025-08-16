Vorteilswelt
Putin-Trump-Gipfel

Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen

Außenpolitik
16.08.2025 22:30
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit einem Lächeln.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Tump und Kremlchef Wladimir Putin ging frühzeitig zu Ende. Offizielle Termine wurden abgesagt. Kein gutes Zeichen für die Ukraine – und Europa.

Der große Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin war nach nicht einmal drei Stunden vorbei. Eine gemeinsame Presse-Erklärung, keine Journalistenfragen. Dann stiegen die beiden mächtigen Männer in ihre Flugzeuge und flogen in die jeweils andere Richtung heim. Was bedeutet das? Nichts Gutes. Denn: Es hätte nach dem Gespräch ein gemeinsames Mittagessen geben sollen und danach noch eine Gesprächsrunde mit den Delegationen. Die wurden aber abgesagt.

„Das Treffen ist furchtbar gelaufen. Wenn offizielle Programmpunkte abgesagt werden, ist das kein gutes Zeichen“, sagt Russland-Experte Alexander Dubowy zur „Krone“. Warum sagt man diese Termine ab, wenn das Gespräch laut Trump „konstruktiv“ gewesen sein soll?

Trump wäscht seine Hände in Unschuld. Er schiebt die Verantwortung auf Kiew und nach Europa.

Russland-Experte Alexander Dubowy

Nach dem Gipfel meinte Trump: Nun sei Wolodymyr Selenskyj am Zug. Der ukrainische Präsident ist am Montag in Washington. Schon auf dem Rückflug telefonierte Trump mit ihm, anschließend wurden europäische Regierungschefs zugeschaltet.

Dubowy erkennt darin ein Muster: „Trump wäscht seine Hände in Unschuld. Er schiebt die Verantwortung auf Kiew und nach Europa.“

Putin will keine Waffenruhe
Laut Insidern will Putin keine Waffenruhe, sondern schlug Trump einen umfassenden Friedensvertrag vor. Allerdings rückte er von seinen Maximalforderungen nicht ab. Darin geht es nicht nur um die Ukraine, sondern um eine komplette Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur: Rückzug der NATO auf den Stand von 1998, politische Unterordnung Kiews. „Das ist nicht nur für die Ukraine keine gute Nachricht, sondern für ganz Europa“, warnt Dubowy. Trump schien dafür empfänglich. „Das ist gefährlich“, so Dubowy.

