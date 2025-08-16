Schlager hexte – bei Kollegen ist‘s wie verhext

Der FC Red Bull Salzburg zitterte sich am Samstagabend zu einem 2:1-Erfolg in der Südstadt, wo der TSV Hartberg aktuell seine Heimspiele austrägt. Dabei wusste vor allem Torhüter Alexander Schlager erneut zu überzeugen. Bei seinen Vorderleuten ist indes der Wurm drin. Die „Krone“-Noten.