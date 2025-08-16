Schlager hexte – bei Kollegen ist‘s wie verhext

Der FC Red Bull Salzburg zitterte sich am Samstagabend zu einem 2:1-Erfolg in der Südstadt, wo der TSV Hartberg aktuell seine Heimspiele austrägt. Dabei wusste vor allem Torhüter Alexander Schlager erneut zu überzeugen. Bei seinen Vorderleuten ist indes der Wurm drin. Die „Krone“-Noten.
Schlager 5
Der beste Mann auf dem Platz! Salzburgs Hexer ein ums andere Mal die Bullen im Spiel und ließ den Ex-Bullen Havel völlig verzweifeln.
Lainer 4
Er hat’s mit Köpfchen gemacht! Brachte sich immer wieder vorne mit ein, hielt sich auf seiner Seite weitgehend schadlos.
Schuster 1
Um's kurz zu machen: Der 19-Jährige hatte einen völlig gebrauchten Tag!
Rasmussen 2
Etwas stabiler als Nebenmann Schuster, offenbarte aber einmal mehr Geschwindigkeitsdefizite. Zur Pause nahm ihn Trainer Letsch auch deshalb runter.
Terzic 3
Kommt aktuell auf überraschend viel Spielzeit. Sein Auftritt war solide.
Bidstrup 3
Das Laufwunder war wieder einmal überall zu finden, vermochte angesichts der vielen hohen Bälle der Hartberger dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufzudrücken.
Diambou 2
(Zu) Viele 0815-Pässe, traut sich zu wenig zu. Das Spiel lief an ihm vorbei.
Alajbegovic 3
Positiv: Er arbeitete auch fleißig nach hinten mit und eroberte so Bälle. Negativ: An vorderster Front diesmal nicht so konsequent. Tankte sich dennoch einmal sehenswert an die Grundlinie durch, fand mit seinem Stanglpass aber keinen Abnehmer.
Kjaergaard 3
Super Eckball, der zum 1:0 führte. Man merkte ihm mit Fortdauer aber die Strapazen der vergangenen Wochen an.
Vertessen 2
Spulte viele Kilometer ab, lief meist aber ins Leere. Von Torgefahr war in der Südstadt wenig zu spüren.
Baidoo 2
Blieb in der ersten Halbzeit blass und war kaum ins Spiel eingebunden. Er musste folgerichtig zur Pause in der Kabine bleiben.
Gadou 2
Hatte zahlreiche unglückliche Aktionen. Wirkt verunsichert und ist in dieser Form keine Stütze.
Ratkov 4
War lange nicht zu sehen, dann aber zur Stelle, als er am meisten gebraucht wurde. Wieder einmal traf er gegen seinen Lieblingsgegner.
Nene 4
Der von Fenerbahce umworbene Malier glänzte diesmal als Joker. Zwei Doppelpässe vor seinem Assist zum 2:1.
Daghim 0
Konnte sich in der Schlussphase nicht in Szene setzen.
Diabate 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Letsch 3
Vermochte seine Mannschaft nicht ideal auf den Gegner einzustellen. Salzburg hatte massive Probleme mit den hohen Bällen der Hartberger. Wechselte dafür erneut großartig ein.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
