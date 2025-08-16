Spielberg-Show geht sogar in Sportgeschichte ein

Der MotoGP-Sprint in Spielberg – ab 15 Uhr LIVE
Hier im Ticker:
Jubiläum für die „Könige“ der Motorrad-WM: Am Sonntag steigt in Spielberg das 1.000 Rennen in der höchsten Klasse. Die „Krone“ präsentiert Anekdoten, Skandale und Rekorde aus der bewegten Historie, in der Österreich oft nur eine Nebenrolle spielte.
Ausgerechnet Österreich kommt morgen die Ehre zuteil, das 1000. Rennen der Königsklasse der Motorräder auszutragen. Die „Krone“ begibt sich auf Zeitreise, präsentiert einen Rückblick auf die bewegte Vergangenheit der 500ccm-WM und MotoGP:
